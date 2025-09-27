Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, η διοίκηση της Γουέστ Χαμ ήρθε σε συμφωνία με τον πρώην τεχνικό της Νότιγχαμ, που αναμένεται να αναλάβει άμεσα τις τύχες της ομάδας.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Γουέστ Χαμ το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9). Ο σύλλογος του Λονδίνου απέλυσε τον Γκρέιαμ Πότερ ύστερα από μόλις 8 μήνες παρουσίας στον πάγκο, με την ομάδα να έχει κάνει κάκιστη αρχή στη φετινή Premier League, ούσα στην προ-τελευταία θέση της κατάταξης με απολογισμό 4 ήττες και μόλις μια νίκη.

Η είδηση βέβαια δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς μετά και από την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας (2-1), είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα στις τάξεις των φιλάθλων των «Σφυριών» που... φώναζε πως ο 50χρονος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν. Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου δεν έμειναν εκεί, καθώς άμεσα φρόντισαν για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ, η Γουέστ Χαμ έδωσε τα χέρια με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ώστε να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Πότερ. Οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και μάλιστα αναφέρεται πως ο Πορτογάλος, πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα κάτσει στον πάγκο της νέας του ομάδας την Δευτέρα (29/9), για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον.