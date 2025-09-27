Γουέστ Χαμ: Συμφώνησε με Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αναλαμβάνει άμεσα
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Γουέστ Χαμ το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9). Ο σύλλογος του Λονδίνου απέλυσε τον Γκρέιαμ Πότερ ύστερα από μόλις 8 μήνες παρουσίας στον πάγκο, με την ομάδα να έχει κάνει κάκιστη αρχή στη φετινή Premier League, ούσα στην προ-τελευταία θέση της κατάταξης με απολογισμό 4 ήττες και μόλις μια νίκη.
Η είδηση βέβαια δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς μετά και από την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας (2-1), είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα στις τάξεις των φιλάθλων των «Σφυριών» που... φώναζε πως ο 50χρονος τεχνικός θα αποτελέσει παρελθόν. Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου δεν έμειναν εκεί, καθώς άμεσα φρόντισαν για την επόμενη ημέρα.
Σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ, η Γουέστ Χαμ έδωσε τα χέρια με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ώστε να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Πότερ. Οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και μάλιστα αναφέρεται πως ο Πορτογάλος, πρώην προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα κάτσει στον πάγκο της νέας του ομάδας την Δευτέρα (29/9), για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Έβερτον.
🚨 Nuno Espírito Santo has agreed to become West Ham's new manager. He could be in charge for Everton on Monday.— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 27, 2025
Also understand Kyle Macauley has left West Ham after Graham Potter was sacked.⚒️
🤝 @alex_crook pic.twitter.com/cQ8BMDsjnG
