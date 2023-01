Η Βικτόρια Αζαρένκα, πρωταθλήτρια στο Australian Open το 2012 και το 2013, εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά, νικώντας τη Λιν Ζου με 2-1 σετ.

Στη Βικτόρια Αζαρένκα πήγε το τελευταίο χρονικά εισιτήριο των προημιτελικών του απλού γυναικών στο Australian Open. Η σπουδαία 33χρονη από τη Λευκορωσία νίκησε την Κινέζα, Λιν Ζου με 4-6, 6-1, 6-4 και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Τζέσικα Πεγκούλα.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε στις 02:15 το πρωί, ώρα Μελβούρνης μπροστά σε ελάχιστους θεατές που είχεν παραμείνει στη Rod Laver Arena, με το 3ο σετ να εξελίσσεται σε θρίλερ.

What a way to win the match from Azarenka.



Heart of a champion.pic.twitter.com/rzmKjHi7fa