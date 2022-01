Το προφίλ της Τζέσικα Πεγκούλα την οποία θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στις 4 τα ξημερώματα για την 4η φάση του Australian Open.

Η Τζέσικα Πεγκούλα, η αντίπαλος της Σάκκαρη στους «16» του Australian Open, μετά την πρόκρισή της επί της Ισπανίδας Ντίας, υπέγραψε στην κάμερα ένα μήνυμα το οποίο δεν είχε να κάνει με το τένις.

«Bills you’re next» έγραψε η 27χρονη Αμερικανίδα και όσοι δεν γνώριζαν το… αντικείμενο της ανάρτησής της, το πληροφορήθηκαν μέσω των σόσιαλ.

Jessica Pegula (@JLPegula) is back into the second week after her run to the quarterfinals at the 2021 #AusOpen.#BillsMafia will enjoy this one for about five minutes before the playoff nausea resumes. pic.twitter.com/nMQ5FMSVV1