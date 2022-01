Η Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα θα είναι η επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη στη Μελβούρνη και ξυπνά ωραίες μνήμες...

Η δεύτερη εβδομάδα του Australian Open θα ξεκινήσει για την Μαρία Σάκκαρη κόντρα σε μία αντίπαλο επί της οποίας έχει κάνει μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές της καριέρας της.

Μετά την νίκη της επί της Κουντερμέτοβα, η Σάκκαρη ετοιμάζεται για την μάχη με την Τζέσικα Πέγκουλα. Η Αμερικανίδα, Νο21 στο ταμπλό, έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στον δρόμο της Μαρίας, η οποία έχει κερδίσει και τα δύο ματς.

Το πρώτο ήταν το 2019 στο Ιστμπουρν όπου η Σάκκαρη είχε κερδίσει εύκολα με 6-2, 6-1.

Το δεύτερο ήταν ένα… έπος της Μαρίας στις «16» του Μαϊάμι πέρυσι. Η Μαρία είχε κερδίσει 6-4 το πρώτο σετ, έχασε 6-2 το δεύτερο και βρέθηκε αντιμέτωπη με έξι match point εκ των οποίων τα πέντε στο 5-4 υπέρ της αντιπάλου της.

Εστειλε το ματς σε tie break όπου κι εκεί η Πέγκουλα είχε άλλη μια ευκαιρία να τελειώσει το ματς, αλλά δεν το κατάφερε. Τελικά η Μαρία πήρε το tie break με 8-6 σε μία τεράστια πρόκριση.

The Spartan survives @mariasakkari outlasts Pegula, 6-4, 2-6, 7-6(6) to secure her spot in the quarterfinals!#MiamiOpen pic.twitter.com/BXOYDdcUUm