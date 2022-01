Σούπερ εκπλήξεις στο ταμπλό των γυναικών του Australian Open, με δύο φαβορί να μένουν εκτός συνέχειας.

Μεγάλες εκπλήξεις σημειώθηκαν στο ταμπλό των γυναικών του Australian Open με δύο τενίστριες του Top10 να μένουν εκτός συνέχειας.

Πρόκειται για τις Γκαρμπίν Μουγκουρούθα και Ανέτ Κονταβέιτ, τις δύο φιναλίστ του WTA Finals πριν δύο μήνες στην Γουαδαλαχάρα, οι οποίες έκαναν άσχημες εμφανίσεις και βρέθηκαν εκτός ταμπλό από τον δεύτερο κιόλας γύρο.

Η Μουγκουρούθα (Νο3) ηττήθηκε από την Αλιζέ Κορνέ με 2-0 σετ (6-3, 6-3 σε 1:27) σε ένα παιχνίδι όπου πλήρωσε τα πολλά αβίαστα λάθη της (33 έναντι 16). Είχε σοβαρό πρόβλημα να τελειώσει τους πόντους της ειδικά στο πρώτο σερβίς (58%).

Εκτός τρίτου γύρου έμεινε και η Ανέτ Κονταβέιτ (Νο6) η οποία ηττήθηκε από την 19χρονη Δανή Κλάρα Τόσον με 2-0 σετ (6-2. 6-4 σε 1:19). Η Κονταβέιτ ήταν σε πολύ άσχημη μέρα καθώς το σερβίς της ήταν σε χαμηλά επίπεδα (53%), ενώ εξίσου χαμηλά ήταν τα στατιστικά της σε winners (15).

The future is NOW



19-year-old Clara Tauson upsets No. 6 seed Anett Kontaveit 6-2 6-4.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/Z7sy8NWZ8j