Η Ναόμι Οσάκα έκανε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση και περιμένει την Ανισίμοβα στον επόμενο γύρο.

Μόλις μία ώρα και 5 λεπτά χρειάστηκε η Ναόμι Οσάκα για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Australian Open.

Η κάτοχος του περσινού τίτλου επικράτησε με 6-0, 6-4 της Αμερικανίδας Μάντισον Μπρενγκλ, σε ένα παιχνίδι όπου η αντίπαλός της δεν μπορούσε να σταυρώσει winner…

All smiles at the net.



@naomiosaka advances to the third round in straight sets.



@wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/szCZmiD9sA