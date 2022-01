Η Μαρία Σάκκαρη αποθέωσε τους Ελλήνες στις κερκίδες λέγοντας πως νοιώθει σαν να παίζει στην Ελλάδα...

Βήμα βήμα θέλει να πάει η Μαρία Σάκκαρη για την υπέρβαση στο Australian Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια, μετά την επικράτησή της επί της Κινέζας Ζενγκ, στις δηλώσεις της on court τόνισε πως νοιώθει πως είναι σε καλή κατάσταση και θέλει να δώσει στον εαυτό της την πιθανότητα να φτάσει μακριά στο τουρνουά. Παράλληλα αποθέωσε τους Ελληνες στις κερκίδες του Margaret Court που έκαναν ένα ακόμη παιχνίδι σαν να παίζει στην Ελλάδα...

«Είναι ωραίο συναίσθημα να κερδίζεις εδώ με την υποστήριξη του κόσμου. Είναι το κοινό της πατρίδας μου. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά όταν έρχομαι εδώ νιώθω πολύ οικεία γιατί υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα, δεν με στηρίζουν όμως μόνο οι Έλληνες. Σήμερα ένιωθα καλύτερα απ΄ ότι την πρώτη ημέρα. Όσο δίνω στον εαυτό μου την ευκαιρία να μένω εδώ, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να φτάσω πιο μακριά μπορώ στο Open» ανέφερε η Σάκκαρη, ενώ για την αντίπαλό της σχολίασε:

«Είναι πολύ καλή παίκτρια, έχει στοιχεία που δείχνει ότι μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη. Είναι λογικό κατά διαστήματα να έχει συνεχόμενα εντυπωσιακά χτυπήματα. Έχει φλόγα μέσα της και την επιθυμία να διακριθεί. Δεν φοβάται να επιτεθεί. . ».

"It's actually my home tournament!"



