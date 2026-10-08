O Στέφανος Τσιτσιπάς σε χρόνο «dt» κατέκτησε το 1ο σετ, ένα break ήταν αρκετό για να πάρει το 2ο κι έτσι να φθάσει σε μια άνετη επικράτηση επί του Κίπερ Κόπεανς, για την πρόκριση στον 2ο γύρο στο Masters της Σαγκάης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χωρίς να ανεβάσει ρυθμούς νίκησε τον Κίπερ Κόπεανς με 6-3, 7-5, έχοντας μια ξεκούραστη πρεμιέρα στο Masters της Σαγκάης και κλείνοντας ραντεβού με τον Ιταλό, Λουτσάνο Νταρντέρι για τον 2ο γύρο.

Απέναντι στον 32χρονο άσημο Βέλγο, Νο.232 στον κόσμο, ο Τσιτσιπάς δεν ανησύχησε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ακόμα κι όταν στο 2ο σετ, έκανε σχεδόν διπλάσια λάθη από το 1ο (11 έναντι 6), έχοντας όμως συνολικά περισσότερους winners (23-12), σε καθοριστικό σημείο πέτυχε break στο 11ο game, αποφεύγοντας το ρίσκο ενός tie break και θα είναι στη φάση των «64ων» στο τουρνουά της μεγαλύτερης πόλης της Κίνας.

Through in two ✌️ @stefanos defeats Koppejans 6-3 7-5 and sets up a match with Darderi in the next round! #RolexShanghaiMasters https://t.co/ySLyUL0NuG — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 8, 2026

Σε 28 λεπτά το 1-0

O Τσιτσιπάς έκλεισε με άσο το εναρκτήριο game (1-0), με love game έκανε το 2-1 και με βολέ έκλεισε το 5ο game για το 3-2. Στο επόμενο game o Tσιτσιπάς δημιούργησε διπλό break point και μετά το διπλό λάθος από τον Κόπεανς έκανε το 4-2.

Από εκεί και πέρα ακολούθησαν δύο διαδοχικά love game από τον Τσιτσιπά, που κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3, πετυχαίνοντας σχεδόν τριπλάσιους winners (11-4) κι έχοντας παραχωρήσει μόλις τρεις πόντους (20/23) στα service game.

Break και πρόκριση

Ο Κόπεανς διατήρησε το προβάδισμα στο ξεκίνημα του 2ου σετ, 1-0 και 2-1. O Bέλγος βρέθηκε μπροστά σε νέο break point στο 5ο game, όμως αυτή τη φορά ανταποκρίθηκε και με τρεις διαδοχικούς winners έκανε το 3-2.

Ο Tσιτσιπάς με τον 4ο άσο στο παιχνίδι κατέκτησε το 6ο game (3-3) και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ισοφάρισε σε 4-4.

Ο Κόπεανς με love game έκανε το 5-4, ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-5, στο καθοριστικό σημείο πέτυχε το 2ο break στον αγώνα, για το προσπέρασμα με 6-5 και με love game κατέκτησε το σετ με 7-5 κι έφυγε για τον 2ο γύρο.

