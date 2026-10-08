Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στους Κινέζους φιλάθλους, μετά την άνετη νίκη του με 2-0 επί του Κίμερ Κόπεανς, στην επιστροφή του στο Shanghai Masters.

Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Shanghai Masters, αφού επικράτησε με 2-0 του Κίμερ Κόπεανς με 6-3, 7-5. Με αφορμή αυτή τη νίκη, ο Έλληνας τενίστας έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στους Κινέζους φιλάθλους της διοργάνωσης, μέσω ανάρτησης του στα social media, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον μυστηριώδη αριθμός «7784».

Συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τον νικητήριο πόντο του απέναντι στον Κόπεανς, προσθέτοντας και ένα σύντομο σχόλιο για τη νίκη του.

«Χαρούμενος που συναντώ ξανά τους Κινέζους φιλάθλους μου μετά από δύο χρόνια!», έγραψε το Νο.43 στο κόσμο, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Υπογραφή, 7784».

Happy to reunite with my Chinese fans after two years! 🇨🇳 Signed, 7784 ✍️ https://t.co/EsAb3grpOL October 8, 2026

Ο μυστηριώδης αριθμός «7784»

Ο αριθμός 7784 κάθε άλλο παρά τυχαίος δεν είναι, καθώς αποτελεί το παρτσούκλι του Έλληνα πρωταθλητή στα κινέζικα.

Είναι ένα λογοπαίγνιο, που έχει τις βάσεις του από την προφορά των αριθμών αυτών στη μανδαρινική διάλεκτο. Το 7784 προφέρεται «qī-qī-bā-sì» (τσι-τσι-μπα-σι) και θυμίζει στο άκουσμά του το επώνυμο του 28χρονου τενίστα.

Το 2024, μάλιστα, ο Τσιτσιπάς είχε χρησιμοποιήσει αυτό τον αριθμό για να υπογράψει πάνω στη κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης, μετά τη νίκη του στην ίδια διοργάνωση απέναντι στον Κέι Νισικόρι, τον σπουδαίο Κινέζο τενίστα που πρόσφατα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.