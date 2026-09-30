Ντέλε Άλι: «Έχω αποκλειστεί ισόβια από σούπερ μάρκετ, έκλεβα συνεχώς από εκεί»

Ισόβια έχει αποκλειστεί ο Ντέλε Άλι από πολύ γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Αγγλία, επειδή έκλεβε!

Ο Ντέλε Άλι πάντα μιλούσε χωρίς φίλτρα και η πρόσφατη συνέντευξη του δεν αποτελεί εξαίρεση. Όπως αποκάλυψε στην εξομολόγηση του ο άλλοτε παίκτης της Τότεναμ και της Έβερτον δεν μπορεί να μπει σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ...

Δεν είναι κρυφό ότι ο Άγγλος διεθνείς πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Οι δυσκολίες άλλωστε μας οδηγούν και σε λάθος αποφάσεις. Έτσι και αυτός όταν ήταν μικρός είχε κλέψει από τα καταστήματα Tesco. Έτσι πλέον δεν μπορεί να μπει σε κανέναν σούπερ μάρκετ από τις μεγαλύτερες αλυσίδες της Αγγλίας.

Ένα γεγονός που πλέον δεν είναι κρυφό καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, κάποια στιγμή τον είχαν πάει με το αυτοκίνητο στην προπόνηση και του ζήτησαν να πεταχτεί μέχρι το κατάστημα για να αγοράσει αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά.

«Έπαιρναν Powerade και άλλα πράγματα για την προπόνηση. Εγώ καθόμουν πίσω και ήμουν πολύ ήσυχος, προσπαθώντας να δείχνω σαν καλό παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Dele Alli on why he has a LIFETIME BAN from Tesco...⛔️



“I was robbing the place up bro… EVERYTHING”🥷



Dele Alli earned up to £180,000 per week at his peak for Tottenham🤑

pic.twitter.com/NGhCHPnWHG — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 29, 2026

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη όταν του έδωσαν χρήματα και του ζήτησαν να πάει να αγοράσει Lucozade. Ο Άλι τότε παρέμενε στη θέση του, μέχρι που οι άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Πέρασαν περίπου 30 δευτερόλεπτα και με κοίταξαν ξανά. Μου είπαν: “Μπορείς να πας να πάρεις τα Lucozade;”. Τους είπα: “Δεν μπορώ”. Με ρώτησαν “Γιατί;” και τους απάντησα: “Έχω αποκλειστεί ισόβια”. Επειδή έκλεβα συνεχώς από εκεί. Τα πάντα, φίλε».

Θυμίζουμε ότι πλόεν ο Ντέλε Άλι ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς ο άνθρωπος που πριν από λίγα χρόνια θεωρούταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα δεν έχει ομαδα.