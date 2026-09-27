O Τσιτσιπάς τα ξημερώματα της Δευτέρας στα προκριματικά στο Τόκιο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα χρειαστεί να δώσει δύο αγώνες στα προκριματικά του ATP 500 στο Τόκιο, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα υποχρεωθεί να αγωνιστεί στα προκριματικά προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο κυρίως ταμπλό στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση της Κυριακής ο Τσιτσιπάς (No.44) θα αντιμετωπίσει στον 1ο προκριματικό γύρο τον αριστερόχειρα Γιοσιχίτο Νιισιόκα από την Ιαπωνία, Νο.210 στον κόσμο και πρώην Νο.24

Ο αγώνας θα γίνει το πρωί της Δευτέρας (28/09) και θα αρχίσει στις 05:00 ώρα Ελλάδας. Θα είναι η δεύτερη φορά που θα συναντηθούν, με τον Τσιτσιπά να έχει επικρατήσει στη Λιόν το 2021 με 2-0 σετ.

Εφόσον ο Έλληνας παίκτης πάρει την πρόκριση, την Τρίτη (29/9) θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αυστραλό, Ρίνκο Χιτζικάτα (Νο.82) και τον Αργεντινό, Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι (Νο.75) στο παιχνίδι που θα κρίνει μια θέση στο κυρίως ταμπλό.