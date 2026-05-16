Κάνοντας επίδειξη δύναμης η Περούτζια επικράτησε με 3-0 της Βαρσάβα και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League.

Μόνο ντέρμπι δεν ήταν ο πρώτος ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Βαρσάβα και την Περούτζια. Και δεν ήταν γιατί οι Ιταλοί κυριάρχησαν απόλυτα και επικρατώντας με 3-0 (19-25, 20-25, 24-26) πήραν με χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση στον τελικό.

Ουσιαστικά αμφίρροπο ήταν μόνο το τρίτο σετ με τους Πολωνούς να παλεύουν ως το τέλος για να το πάρουν και να μείνουν στο κυνήγι της πρόκρισης, αλλά την παρέα του Τζιανέλι να το παίρνει και μαζί και το εισιτήρια για τον τελικό κάνοντας το 3-0.

Ο Μπεν Ταρά με 18 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για τους νικητές και τον ακολούθησαν με 10 οι Λόσερ, Σεμένιουκ και Πλοτνίτσκι. Για τους ηττημένους Γκομούλκα πέτυχε 19 πόντους, ο Τιλί ακολούθησε με 12.

Στον τελικό της Κυριακής (17/5, 21:30), η Περούτζια θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το Ζαβιέρτσιε – Ζιράτ.

ΤΑ ΣΕΤ: 0-3 (19-25, 20-25, 24-26)

*Οι πόντοι της Βαρσάβα προήλθαν από 3 άσους, 46 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων ενώ της Περούτζια από 5 άσους, 48 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων

ΒΑΡΣΑΒΑ (Καμίλ Ναλέπκα): Κοτσανόφσκι 6 (5/10 επ., 1 άσος), Φίρλεϊ, Τιλί 12 (12/23 επ., 35% υπ. – 24% άριστες), Γκομούλκα 19 (17/28 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Φιρζτ 5 (4/11 επ., 1 μπλοκ, 59% υπ. – 23% άριστες) / Βοϊτάσεκ (λ., 61% υπ. – 39% άριστες), Κλος 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Σεμένιουκ 4 (2/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κόπερς 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 27% άριστες), Βέμπερ 1 (1/1 επ.), Κοζλόφσκι

ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ (Άντζελο Λορεντσέτι): Τζιανέλι 6 (3/3 επ., 3 μπλοκ), Λόσερ 10 (8/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Μπεν Ταρά 18 (18/29 επ.), Σεμένιουκ 10 (9/22 επ., 1 άσος, 63% υπ. – 50% άριστες), Πλοτνίτσκι 10 (5/17 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 58% υπ. – 21% άριστες), Ρούσο 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ) / Κολάτσι (λ., 57% υπ. – 29% άριστες), Τζαβορόνοκ, Τσβάντσιγκερ, Σολέ 1 (1/1 επ.), Ισικάουα