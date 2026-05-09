Ο Τσιτσιπάς με wild card στη Γενεύη, πριν από το Παρίσι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης, πριν πάει στο Παρίσι για το Roland Garros

O Στέφανος Τσιτσιπάς αν και δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης, πήρε wild card και θα παίξει στην ελβετική πόλη, πριν πάει στο Παρίσι για το Roland Garros.

Μετά τον αποκλεισμός του από το Masters της Ρώμης, ο Τσιτσιπάς θέλει να παίξει σε ένα ακόμα τουρνουά, πριν από το Roland Garros, που ξεκινά στις 24 Μαΐου. Στο καλεντάρι υπήρχε το 500άρι στο Αμβούργο και το 250άρι στη Γενεύη, για την εβδομάδα 17-23 Μαΐου.

Τελικά ο Τσιτσιπάς θα πάρει μέρος στο τουρνουά της Γενεύης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στο ταμπλό του Geneva Open αναμένεται αρκετά δυνατό, αφού μεταξύ άλλων θα αγωνιστούν οι Τέιλορ Φριτζ, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Κάσπερ Ρουντ και Κάμερον Νόρι.



