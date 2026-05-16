Η Λεχ Πόζναν κατάκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στην Πολωνία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στην Ekstraklasa, η Λεχ Πόζναν εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα του Νιλς Φρεντέρικσεν επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Ραντόμιακ Ράντομ και στέφθηκε πρωταθλήτρια για δέκατη φορά στην ιστορία της, εξασφαλίζοντας παράλληλα εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

H πολωνική ομάδα θα μπορούσε να είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα playoffs του θεσμού, με την Ένωση πάντως να επιθυμεί ιδανικά τον αποκλεισμό των πρωταθλητών Πολωνίας στον πρώτο γύρο που θα συμμετάσχει, προκειμένου να ανέβει στους ισχυρούς. Τη δεύτερη θέση της Ekstraklasa διεκδικούν στο μεταξύ Γκόρνικ Ζάμπρζε, Ράκοφ και Κατοβίτσε, με την ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο να ενδέχεται να βρεθεί στο διάβα του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ.