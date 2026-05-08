Τζόκοβιτς: Η επιστροφή του στους αγώνες συνοδεύτηκε με ήττα
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να κάνει καλή πρόβα τζενεράλε πριν τη συμμετοχή του στο Roland Garros, χάνοντας στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Ρώμης από τον Ντίνο Πρίζμιτς με 2-6, 6-2, 6-4. Έτσι η επιστροφή του Νόλε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, έπειτα από το Indian Wells, συνοδεύτηκε με ήττα από το Νο.79 του κόσμου.
Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τον Σέρβο τενίστα, ο οποίος πέτυχε δύο breaks απέναντι στον Κροάτη αντίπαλό του και σε 40 λεπτά έκανε το 6-2 για να πάρει προβάδισμα στο ματς. Βέβαια η αναμέτρηση δεν είχε ανάλογη συνέχεια.
Ο Ντίνο Πρίζμιτς βρήκε απάντηση με το ίδιο... νόμισμα κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και με 6-2 έφερε το ματς στα ίσα, στέλνοντας το ματς σε τρίτο και τελευταίο σετ. Εκεί, ο νεαρός τενίστας ήταν σε εκπληκτική κατάσταση και με 6-4 πήρε το δεύτερο προσωπικό του σετ για να πανηγυρίσει τη νίκη.
