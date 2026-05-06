Ο Τσιτσιπάς ξεκινά το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) στη Ρώμη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς το απόγευμα της Πέμπτης (7/5) στον 1ο γύρο του Masters της Ρώμης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την παρουσία του μέχρι τη φάση των «16» στο Όπεν της Μαδρίτης, συνεχίζει το... ταξίδι του στη χωμάτινη περίοδο στο Foro Italico και στο Masters της Ρώμης.

Ο 27χρονος Έλληνας παίκτης θα αρχίσει την παρουσία του απέναντι στον 25χρονο Τσέχο, Τόμας Μάχατς, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης (7/5) κι αναμένεται να αρχίσει λίγο μετά τις 15:30, ώρα Ελλάδας.

Ο Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στην BNP Paribas Arena στο τρίτο ματς της ημέρας στο κορτ, θα αντιμετωπίσει τον Μάχατς για 3η φορά στο tour, θέλοντας και μια ρεβάνς για την ήττα από τον Τσέχο στον 2ο γύρο στο Australian Open τον Ιανουάριο. Ο νικητής της αναμέτρησης στον 2ο γύρο θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. O Τσιτσιπάς πέρυσι στη Ρώμη είχε αποκλειστεί από τον Αρτουρ Φις στον γύρο των «32».