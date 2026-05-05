Ο Σακελλαρίδης λύγισε τον Σάμιουελ με 6-3, 2-6, 6-4 και συνεχίζει την ανοδική του πορεία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο του Abruzzo Open.

Ο Σακελλαρίδης συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στο χώμα και σήμερα επικράτησε του Βρετανού Σάμιουελ, Νο. 161 στον κόσμο, με 6-3, 2-6, 6-4.

Οι δύο παίκτες κατέκτησαν από ένα σετ και στη συνέχεια έδωσαν μεγάλη μάχη στο τρίτο. Ο Σακελλαρίδης έκανε το πρώτο «χτύπημα», παίρνοντας προβάδισμα με 3-1, όμως ο Σάμιουελ απάντησε και ισοφάρισε σε 3-3. Ο Σακελλαρίδης πέτυχε νέο break, προηγήθηκε με 4-3 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του μέχρι το τέλος, «σφραγίζοντας» τη νίκη στο 10ο game, έπειτα από 2 ώρες και 2 λεπτά αγώνα.

Ο Σακελλαρίδης, που αυτή την εβδομάδα ανέβηκε στο Νο.200 της παγκόσμιας κατάταξης, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο Top 200, συνεχίζει την ανοδική του πορεία.

Στον δεύτερο γύρο του Abruzzo Open, ενός Challenger κατηγορίας 75, θα αντιμετωπίσει τον Γκουστάβο Χάιντε από τη Βραζιλία, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.209 του κόσμου, με υψηλότερη θέση καριέρας το Νο.142.