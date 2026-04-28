Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε υπερπροσπάθεια απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, έχασε δύο διαδοχικά match points στο 3ο σετ, με τον Νορβηγό να φθάνει στην πρόκριση με 2-1 σετ και στα προημιτελικά στο Μasters της Μαδρίτης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θύμισε τον παίκτη που έχουμε θαυμάσει απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, έφθασε στην πηγή μιας σπουδαίας νίκης, όμως στο τέλος αυτή δεν ήρθε, «πέταξε» δύο σερί match points στο 9ο game του 3ου σετ, με τον Νορβηγό να φθάνει στην ανατροπή, στην τελική επικράτηση με 6-7(4), 7-6(2), 7-6(3) στην πρόκριση στα προημιτελικά και στην προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στο Masters της Μαδρίτης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έψαχνε τον πρώτο του προημιτελικό το τελευταίο δίμηνο και την 4η σερί νίκη σε τουρνουά μετά τον Φεβρουάριο του 2025 και την κατάκτηση του τίτλου στο Ντουμπάι. Στο τέλος «λύγισε» απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, έπειτα από μάχη δύο ωρών και 57 λεπτών.

Ο Νορβηγός έχοντας σπαταλήσει 10 συνολικά ευκαιρίες για break, οι έξι στο 6ο game του 3ου σετ, είδε τον Τσιτσιπά να έχει δύο match point στο 9ο game και τη μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσει και την πρόκριση.

Άντεξε, μείωσε σε 5-4 και αμέσως μετά, πετυχαίνοντας το ένα και μοναδικό break στο παιχνίδι (1/12) ισοφάρισε σε 5-5 κι έχοντας πάρει την ψυχολογία πήρε και τη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς αφήνει τη Μαδρίτη με γλυκόπικρη γεύση, πέτυχε τρεις νίκες, έπειτα από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει, όμως απέναντί του είχε ένα σπουδαίο παίκτη.

Champions mentality 🧠



Defending champ @CasperRuud98 saves two match points as he storms back to defeat Tsitsipas 6-7(4), 7-6(2), 7-6(3)!@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/oM1CHf0NTo April 28, 2026

Ψύχραιμος στο tie break και 1-0

Ο Τσιτσιπάς με τρεις winners κατέκτησε το πρώτο service game στο παιχνίδι (1-1) και χωρίς προβλήματα ισοφάρισε σε 2-2. Με love game o Tσιτσιπάς έκανε το 3-3 και ο Ρουντ με τον ίδιο τρόπο, προηγήθηκε 4-3.

Ο Ρουντ έφθασε στο πρώτο break point στον αγώνα (30-40), όμως ο Τσιτσιπάς είχε εξαιρετική αντίδραση, φθάνοντας στο 4-4. Ο Νορβηγός μετρώντας 16/17 κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς, έφθασε με άνεση στο 5-4 και στο ίδιο μοτίβο έγινε το 6-5.

O Tσιτσιπάς απάντησε για το 6-6 και τo tie break: Ο Ρουντ πέτυχε πρώτος mini break (2-1), όμως ο Τσιτσιπάς απάντησε με σερί 4-0, ξεφεύγοντας με 5-2, έφθασε σε set point (6-4) και μετά το λάθος του Ρουντ κατέκτησε το σετ με 7-6(4).

Χαμένο tie break και 1-1

Ο Τσιτσιπάς άρχισε με love game στο 2ο σετ κι αμέσως μετά σπατάλησε την πρώτη δική του ευκαιρία για break (1-1). Ο 27χρονος Έλληνας συνέχισε να έχει το προβάδισμα, 2-1, 3-2 και τον Ρουντ να ισοφαρίζει με love games σε 2-2 και 3-3.

O Τσιτσιπάς βρέθηκε αντιμέτωπος με love game (30-40) στο 7ο game, όμως με νέα εξαιρετική αντίδραση απέφυγε τον κίνδυνο (4-3). Έπειτα από δύο ισοπαλίες, ο Τσιτσιπάς κατέκτησε και το 9ο game, για το 5-4.

Στο 10ο game o Τσιτσιπάς προηγήθηκε 15-30, όμως ο Ρουντ δεν άφησε περιθώρια, ισοφαρίζοντας σε 5-5. Ο Τσιτσιπάς στο 11ο game, εξασφάλισε μίνιμουμ το tie break, όπως και συνέβη: Εκεί ο Ρουντ προηγήθηκε 3-0, ξέφυγε με 6-1 κι με υπέροχη λόμπα κατέκτησε το 2ο σετ με 7-6(2).

Έχασε την ευκαιρία και την πρόκριση

Με τη συμπλήρωση δύο ωρών αγώνα και με love game, ο Ρουντ προηγήθηκε με 2-1 στο 3ο σετ. Μάχη έγινε στο 4ο game, o Tσιτσιπάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση (15-40), με δύο αβίαστα λάθη από τον Νορβηγό ήρθε η ισορροπία και μετά τη 2η ισοπαλία ο Τσιτσιπάς με δύο winners, το κατέκτησε για το 2-2.

Στο 5ο game ήταν η σειρά για τον Ρουντ να απαντήσει στο 15-40, στη 2η ευκαιρία δεν τα κατάφερε και ο Τσιτσιπάς με το 1ο break στο παιχνίδι, προσπέρασε με 3-2.

Ο Τσιτσιπάς στο 6ο game χρειάστηκε να «σβήσει» έξι break points, μετά το 0-40 κι άλλα τρία στη συνέχεια, προκειμένου να το κατακτήσει και να προηγηθεί με 4-2 και στη συνέχεια με 5-3.

Η βιαστική επιλογή από τον Ρουντ, έφερε διπλό match point (15-40) για τον Τσιτσιπά στο 9ο game. Με winner και αβίαστο λάθος από τον Τσιτσιπά ο Νορβηγός ισοφάρισε και στη συνέχεια μείωσε σε 5-4.

O Τσιτσιπάς σέρβιρε για την πρόκριση, όμως δεν κατάφερε να κλείσει τον αγώνα, ο Ρουντ αν κι έχασε νέο break point, στη 12η συνολικά ευκαιρία του στον το πέτυχε ισοφαρίζοντας σε 5-5 και με love game προσπέρασε 6-5.

Και το 3ο σετ παίχθηκε στο tie break, o Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 3-1, αλλά ο Ρουντ απάντησε με έξι στη σειρά πόντους για το 7-6(3) και την πρόκριση.