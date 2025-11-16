Ο Γιανίκ Σίνερ είναι ο μεγάλος νικητής στα ATP Finals, νικώντας τον Κάρλος Αλκαράθ με 7-6(4), 7-5 στον τελικό της τελευταίας διοργάνωσης στη σεζόν...

Έπαιζε χωρίς... φρένα και το απέδειξε στο τέλος με την τιτανομαχία κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ. Ο Γιανίκ Σίνερ πήρε τη νίκη με 7-6(4), 7-5 κόντρα στον Ισπανό και κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά τον τίτλο στα ATP Finals.

Για 20η συνεχόμενη φορά ο Γιανίκ Σίνερ νίκησε ματς χωρίς να χάσει σετ. Αυτό το έκανε κόντρα στον μεγαλύτερο αντίπαλό του στο tour μέχρι σήμερα. Έτσι, ο 24χρονος έφτασε ακόμη σε έναν τίτλο μέσα στη χρονιά, τον έκτο του.

Το ματς ήταν αρκετά ανταγωνιστικό όπως αναμενόταν! Οι δύο πρώτοι τενίστες στον κόσμο προσέφεραν ένα εξαιρετικό σε θέαμα τελικό στο κοινό που ήταν στο court της ιταλικής πόλης. Αυτό, μάλιστα, δείχνει και το γεγονός ότι τα σετ που παίχτηκαν παρά ένα game πραγματοποιήθηκαν όλα.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες στάθηκαν εξαιρετικοί πίσω από το σερβίς τους. Ένα break point υπήρχε μόνο, το οποίο ο Γιανίκ Σίνερ έσβησε στο 11ο game. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το εναρκτήριο σετ να οδηγηθεί στο tie-break. Εκεί ο Ιταλός τενίστας έκανε δύο mini break έναντι ενός και με 7-4 πήρε το προβάδισμα με 7-6(4).

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Ιταλό να δέχεται break από τον Αλκαράθ και τον Ισπανό να μοιάζει έτοιμος να βγάζει αντίδραση. Βέβαια, ο Γιανίκ Σίνερ κατάφερε να πάρει πίσω το break από τον αντίπαλό του. Μάλιστα, στο αμέσως επόμενο game ο 24χρονος κατάφερε να σβήσει ακόμη ένα break point του Νο.1 στον κόσμο.

Αμφότεροι πήγαν μαζί έως το 10o game (5-5). Σε εκείνο το σημείο ο Νο.2 του κόσμου πήρε προβάδισμα (5-6) και στο 12ο game εκμεταλλεύτηκε το πρώτο championship point! Έτσι, έκλεισε το σετ με 7-5 και πανηγύρισε την κατάκτηση του 24ου τίτλου στην καριέρα του του.