O Αλκαράθ με τη νίκη Νο.300 της καριέρας του στα ημιτελικά στο Μόντε Κάρλο

O Kάρλος Αλκαράθ επικρατώντας του Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 2-0 σετ, έφθασε στις 300 νίκες στην καριέρα του, συνεχίζοντας στα ημιτελικά του Mόντε Κάρλο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε μόλις 63 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αλέξαντερ Μπούμπλικ και να συνεχίσει την πορεία να διατηρήσει τον τίτλο στο Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Ισπανός πέρασε στα ημιτελικά του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό, είτε τον Άλεξ ντε Μινόρ και το πέτυχε φθάνοντας σε ένα ορόσημο: Τη νίκη Νο.300 στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο Αλκαράθ σε ηλικία 22 ετών και εννέα μηνών, έφθασε στις 300 νίκες σε 367 συνολικά παιχνίδια, ισοφαρίζοντας στη σχετική επίδοση τον Τζον ΜακΕνρό, ενώ οι Ροντ Λέιβερ (300-55) και Τζίμι Κόνορς (300-63), πρόλαβαν κι έγιναν 300άρηδες σε λιγότερα παιχνίδια.

Three centuries and FAST!!! 🇪🇸



Rod Laver 300-55

Jimmy Connors 300-63

John McEnroe 300-67@carlosalcaraz 300-67

Ivan Lendl 300-73

Rafael Nadal 300-73

Boris Becker 300-74@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/q6SRE8fHKq April 10, 2026

Και για να διατηρηθεί στο Νο.1

Ο Κάρλος Αλκαράθ έφθασε στις 16 διαδοχικές νίκες στο χώμα και στο Μόντε Κάρλο εκτός από την κατάκτηση του 27ου τίτλου στην καριέρα του, παίζει και για να διατηρηθεί στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, έναντι του Γιάνικ Σίνερ.

Μετά τα αποτελέσματά του στο Indian Wells (ήττα από τον Μεντβέντεφ στα ημιτελικά) και κυρίως τον αποκλεισμό από τον Σεμάστιαν Κόρντα στον 3ο γύρο στο Miami Open, είδε τον Σίνερ να μειώνει τη διαφορά τους στο παγκόσμιο ranking. Ο Σίνερ για να βρεθεί στο Νο.1, απαιτείται να κατακτήσει τον τίτλο στο Mόντε Κάρλο.

