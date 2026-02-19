O Αλκαράθ με ανατροπή τον Χατσάνοφ στην Ντόχα και τσακωμός με τη διαιτητή
Ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε δύο ώρες και 26 λεπτά προκειμένου να κάμψει την αντίσταση του Κάρεν Χατσάνοφ με 6-7 (3), 6-4, 6-3 και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά στο 500άρι τουρνουά της Ντόχα.
Εκεί ο Ισπανός το απόγευμα της Παρασκευής (20/2, 18:30) θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου Αντρέι Ρούμπλεφ, που με τη σειρά του στον πρώτο χρονικά προημιτελικό είχε αποκλείσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Η ένταση δεν έλειψε στον αγώνα του Κάρλος Αλκαράθ και συγκεκριμένα στο 4-4 του 1ου σετ, καθώς δέχθηκε προειδοποίηση για παραβίαση του χρόνου στο σερβίς από τη διαιτητή Μαρίγια Τσίτσακ.
«Δεν μου επιτρέπεται να πάω στην πετσέτα;» αναρωτήθηκε ο Αλκαράθ, ο οποίος ήταν έντονα εκνερισμένος μετά και την ολοκλήρωση του game.
Alcaraz still upset about the time violation warning he received during his match against Khachanov in Doha:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2026
Carlos: "The ATP rules are always shit. They're shit."
Umpire: "Ok. Well, I think we got the point."
😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/HIcl14jQcg
Στο αγωνιστικό μέρος ο Αλκαράθ έχασε το πρώτο σετ από τον Χατσάνοφ στο tie break με 7-6(3), όμως στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του. Στο 2ο σετ πέτυχε το break στο 5ο game (3-2), που τον βοήθησε να φθάσει στην κατάκτησή του με 6-4.
Άλλα δύο break στο 5ο και στο 9ο game από τον Αλκαράθ, τον οδήγησαν στο 6-3, στη 10η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια μέσα στο 2026 και στην πρόκριση.
Στον άλλο προημιτελικό ο Αρτούρ Φις νίκησε τον Γίρι Λεχέτσκα με 6-3, 6-3 και θα περίμενε τον αντίπαλό του από το παιχνίδι του Γιάνικ Σίνερ με τον Γιάκουμπ Μένσικ.
