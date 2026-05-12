Κρόος: «Απαράδεκτο για τη Ρεάλ να είναι δύο χρόνια χωρίς τίτλο»

Σκληρή κριτική άσκησε ο Τόνι Κρόος στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά το Clasico της Κυριακής (10/5), δίνοντας συγχαρητήρια στη Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Έξω από τα δόντια τα είπε ο Τόνι Κρόος στο podcast «Einfach mal Luppen», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον αδελφό του. Ο Γερμανός παλαίμαχος μίλησε για την απογοητευτικη σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης που και μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα (2-0) έμεινε χωρίς τίτλο για δεύτερη χρονιά.

«Δύο σεζόν χωρίς τίτλο είναι κάτι απαράδεκτο για τη Ρεάλ, τελεία και παύλα. Το αποτέλεσμα στο γήπεδο πηγάζει από την κακή εσωτερική δυναμική. Μπορεί να είχαν κίνητρο να κερδίσουν το clasico, αλλά δεν ήταν αρκετό. Η ήττα ήταν ήδη δεδομένη πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας. Νομίζω ότι θα είχαν αποδεχτεί με χαρά αυτό το αποτέλεσμα πριν από τη σέντρα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο, αλλά δεν σκόραρα. Με απλά λόγια, συγχαρητήρια στην Μπάρτσα», ανέφερε αρχικά ο άλλοτε σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακόμη ο 36χρονος Γερμανός παραδέχθηκε ότι δεν ήταν «καθόλου» αισιόδοξος πως η πρώην ομάδα του μπορούσε να νικήσει την Μπαρτσελόνα και να καθυστερήσει ξανά την κατάκτηση του τίτλου. Όταν οι Ράσφορντ και Τόρες έκαναν νωρίς το 2-0, όπως είπε, «εξαφανίστηκε και το τελευταίο ίχνος ελπίδας».

«Σπάνια έχω κρατήσει τόσες λίγες σημειώσεις σε ματς. Σπάνια έχω νιώσει τόσο λίγη ελπίδα. Ειλικρινά, χάρηκα όταν τελείωσε». Το δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε, ήταν «σχετικά ισορροπημένο» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Πιο συγκεκριμένα ο Κρόος σχολίασε το πρώτο γκολ του Ράσφονρτ στο 9ο λεπτό:«Δεν μπορείς να πεις ότι ο Κουρτουά θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα. Ήταν ένα υπέροχο σουτ. Έκανε ένα βήμα προς το άλλο δοκάρι, αλλά δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για το γκολ».

Ένω όσον αφορά το δεύτερο τέρμα, σημείωσε:«Δείχνει τη διαφορά μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ. Οι παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το γκολ, ο Όλμο και ο Φεράν, μπορεί να μην ήταν βασικοί αν όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν διαθέσιμοι. Τα ονόματα δεν είναι πολύ σημαντικά σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουν δουλέψει πολύ καλά στην προπόνηση τέτοιες συνεργασίες».