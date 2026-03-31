Στις εξέδρες του γηπέδου στη Ζένιτσα θα παρευρεθεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα σε Βοσνία και Ιταλία.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κάνει ξεκάθαρο πως λατρεύει να παρακολουθεί κι άλλα αθλήματα πέραν του τένις. Ο Σέρβος τενίστας έχει βρεθεί σε διάφορα γήπεδα στο παρελθόν ως θεατής και το βράδυ της Τρίτης (31/3, 21:45) αναμένεται να δει από κοντά το ματς ανάμεσα σε Βοσνία και Ιταλία.

The legendary Novak Djokovic will be in attendance for tomorrow’s game between Bosnia-Herzegovina and Italy 👀🎾 @DjokerNole pic.twitter.com/vzpKwteVNm March 30, 2026

Έχοντας μείνει εκτός από το τουρνουά του Μόντε Κάρλο, ο 38χρονος έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο μετά τις προπονήσεις του. Ο ίδιος βρίσκεται στο Σαράγεβο και όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Klix.ba» θα παρευρεθεί στο γήπεδο της Ζένιτσα για να δει το Βοσνία - Ιταλία στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ.

Σημειώνεται πως ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam έχει συνδεθεί με τη Βοσνία Εζεργοβίνη στο παρελθόν. Έχει συμβάλλει τα μέγιστα για την ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων στη χώρα και πάρα πολλές φορές έχει υπάρξει επισκέπτης της.