Ιβανίσεβιτς για Τσιτσιπά: «Ήξερα ότι δεν θα προχωρούσε η συνεργασία»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς μίλησε για τη συνεργασία του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, τονίζοντας πως από τις πρώτες ημέρες είχε καταλάβει πως αυτή δεν κρατούσε πολύ καιρό.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Γκόραν Ιβανίσεβιτς μπορεί να... τράνταξαν τα νερά στο παγκόσμιο τένις με τη συνεργασία τους, ωστόσο αυτή δεν μακροημέρευσε. Ο Κροάτης προπονητής, σε πρόσφατες δηλώσεις του, μίλησε γι' αυτό τονίζοντας πως τα σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν για τον Έλληνα τενίστα επιβεβαιώθηκαν στο μέγιστο.

Παράλληλα, ο πρώην προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς τόνισε πως από πολύ νωρίς κατάλαβε πως δεν θα κρατήσει πολύ η συνεργασία του με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μάλιστα, αναφέρθηκε στη συμβουλή του προς τον 27χρονο τενίστα, κάνοντας αναφορά και για τη μεταξύ τους σχέση, η οποία παραμένει καλή.

Οι δηλώσεις του Γκόραν Ιβανίσεβιτς

Για τη συνεργασία τους:

«Το ήξερα μετά τη δεύτερη μέρα της προπόνησής μας. Όταν ήρθε στο Ζάγκρεμπ για να δοκιμάσει ρακέτες, ήξερα ότι δεν θα προχωρούσε. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν είπα κάτι κακό. Όλα όσα είπα είναι αλήθεια και τελικά επιβεβαιώθηκαν. Του είπα ξεκάθαρα μετά το Wimbledon να κάνει ένα διάλειμμα τεσσάρων μηνών, γιατί δεν ήταν μόνο θέμα φυσικής κατάστασης, αλλά και ψυχικής ετοιμότητας».

Για τη σχέση των δύο ανδρών:

«Εξακολουθεί να είναι ένας φανταστικός τενίστας, ήταν και παραμένει, αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες. Στο σύγχρονο τένις δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος. Κι εγώ είχα τέτοια προβλήματα ως τενίστας, όταν έπεσα στο Νο.128, είμαι το καλύτερο παράδειγμα. Αλλά όλα είναι καλά, συναντηθήκαμε τώρα στην Ντόχα και χαιρετηθήκαμε κανονικά. Όλο αυτό διογκώθηκε, είπε κι εκείνος κάποια πράγματα για τα οποία δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά όλα είναι εντάξει, προχωράμε».