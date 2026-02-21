H κλήρωση για τον Τσιτσιπά στο Ντουμπάι

O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε την κλήρωσή του στο 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι, όπου θα αγωνιστεί ως κάτοχος του τίτλου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την Ντόχα συνεχίζει τους αγώνες του στο 500άρι τουρνουά στο Ντουμπάι, που ξεκινά τη Δευτέρα (23/2).

Ο 27χρονος παίκτης καλείται να υπερασπιστεί 500 βαθμούς από τον τίτλo που κατέκτησε πέρυσι στο Ντουμπάι και το Σάββατο (21/2) έμαθε την κλήρωσή του. Επομένως αυτή η βδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Τσιτσιπά, καθώς καλείται να πάει όσο πιο μακριά μπορεί στο τουρνουά, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθεί εκτός του Top 50 για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ χρόνια.

Στον 1ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Ουγκό Ουμπέρ κι εφόσον περάσει στη φάση των «16» θα αντιμετωπίσει είτε τον Αντρέι Ρούμπλεφ, από τον οποίο αποκλείστηκε στην Ντόχα, είτε τον Γάλλο, Βαλεντίν Ροιέ.

Στα προημιτελικά πιθανός αντίπαλος για τον Τσιτσιπά είναι ο Βρετανός, Τζακ Ντρέιπερ, που επανέρχεται μετά το μεγάλο διάστημα απουσίας εξ αιτίας των τραυματισμών και στα ημιτελικά, πιθανοί ανίπαλοι είναι ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.2 στο ταμπλό) και ο Γιάκουμπ Μένσικ, με τον Τσέχο να έρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Γιάνικ Σίνερ στα προημιτελικά στο τουρνουά της Ντόχα.

Στην άλλη μεριά του ταμπλό, Νο.1 είναι ο Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, ο Καναδός πστα προημιτελικά διασταυρώνεται με το Γίρι Λεχέτσκα κι από από εκεί και μετά υπάρχουν οι Ντανίλ Μεντβέντεφ και Κάρεν Χατσάνοφ.