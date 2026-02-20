O Aλκαράθ ολοταχώς για τον τίτλο στο Ντουμπάι

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε δύσκολα τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 2-0 κι έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό στο 500άρι τουρνουά στην Ντόχα, έχοντας ήδη 11 νίκες μέσα στο 2026.

Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν έχει σταματημό, ο Ισπανός σε ένα ημιτελικό ντέρμπι νίκησε τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-6(3), 6-4 και το Σάββατο (21/2, 20:00) θα έχει την ευκαιρία να γίνει πρωταθλητής για 1η φορά στην καριέρα του και στο 500άρι τουρνουά στην Ντόχα.

Ο Ρούμπλεφ, που υπερασπιζόταν τον τίτλο του, δεν κατάφερε στο τέλος να σταματήσει την αλάνθαστη πορεία του Αλκαράθ μέσα στο 2026. Ο Ισπανός πέτυχε την 11η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, οι επτά χάρισαν τον τίτλο στο Australian Open, τώρα μετρά τέσσερις στην Ντόχα κι αν γίνουν πέντε ο Αλκαράθ σε ηλικία 22 ετών θα πανηγυρίζει τον 26ο τίτλο της καριέρας του!

Στο 1ο σετ του ημιτελικού ο Ρούμπλεφ επέστρεψε τρεις φορές στο προβάδισμα του Αλκαράθ, ισοφαρίζοντας σε 6-6, όμως στο tie break o Iσπανός επικράτησε με 7-3, κατακτώντας το σετ με 7-6(3).

Ο Αλκαράθ αν και προηγήθηκε με 3-0 στο 2ο σετ, ισοφορίστηκε σε 3-3, μετά είχε διπλό match point στο σερβίς του στο 9ο game, με τον Ρούμπλεφ να μειώνει σε 5-4, όμως πέτυχε break στο 10o game, κατακτώντας το σετ με 6-4 και μαζί την πρόκριση.

Αντίπαλός του ο Φις

Ο Αλκαράθ στον τελικό θα αντιμετωποίσει τον Αρτούρ Φις, με τον Γάλλο να νικά τον Γιάκουμπ Μένσικ με 6-4, 7-6(4). Ο Μένσικ δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στη μεγάλη νίκη επί του Γιάνικ Σίνερ με 7-6(3), 2-6, 6-3.

Ο Φις μετρά δύο ήττες απέναντι στον Αλκαράθ και οι δύο πέρυσι στη χωμάτινη επιφάνεια της Βαρκελώνης και του Μόντε Κάρλο, θα παίξει για τον 4ο τίτλο της καριέρας του, ενώ με την πορεία του στην Ντόχα ανέβηκε στο Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης.