Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά στο ATP της Αδελαΐδας
Μετά τις υποχρεώσεις του στο United Cup του Σίδνεϊ, o Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του και στο ATP της Αδελαΐδας.
Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης, κληρώθηκε να αγωνιστεί απέναντι στον Αυστραλό Αλεξάνταρ Βούκιτς, που βρίσκεται με την σειρά του στο νο.87 της κατάταξης.
Οι δύο αθλητές έχουν ξανασυναντηθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2024 στο Λος Κάμπος, με τον Τσιτσιπά να παίρνει μία εύκολη νίκη με 6-3, 6-0 στη φάση των "16" της διοργάνωσης.
Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί αντίπαλος στην επόμενη φάση του τουρνουά με το νικητή του παιχνιδιού Αντρέα Βαβασόρι - Γκαμπριέλ Ντιαλό.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 10:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Cosmote Sport και συγκεκριμένα από το Cosmote Sport 6.
