Στάση στο Μεξικό και πιο συγκεκριμένα στο τουρνουά της Αδελαΐδας θα κάνουν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Νόβακ Τζόκοβιτς πριν το ταξίδι τους στην Αυστραλία για το πρώτο Grand Slam της σεζόν στο τένις.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο τενίστες θα παίξουν στο 250άρι τουρνουά το οποίο είναι προγραμματισμένο από τις 12 έως τις 17 Ιανουαρίου. Xωρίς υπερβολή το εν λόγω τουρνουά θα είναι η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση για Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς και θα αποτελέσει μίας πρώτης τάξεως... πρόβα τζενεράλε για τη συμμετοχή του στο Australian Open.

Σημειώνεται πως ο Έλληνας τενίστας θα ξεκινήσει τη σεζόν λαμβάνοντας μέρος στο United Cup με την Team Hellas. Το τουρνουά Εθνικών ομάδων θα διεξαχθεί στην πόλη Περθ της Αυστραλίας από τις 2 έως τις 11 του Ιανουαρίου.

Εκεί, η αποστολή της Ελλάδας θα βρεθεί αντιμέτωπη στον όμιλό της με Ιαπωνία και Μεγάλη Βρετανία.