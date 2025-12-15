ATP: Στους κορυφαίους αγώνες της σεζόν o τελικός Τζόκοβιτς - Μουζέτι
Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της τενιστικής σεζόν, η ATP μέσω του Tennis TV ξεχώρισε τα πέντε καλύτερα ματς της χρονιάς που πέρασε. Ανάμεσα τους ο τελικός του Hellenic Championship ανάμεσα σε Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι.
Χωρίς καμία αμφιβολία ένα ματς το οποίο προσέφερε στο κοινό που παρευρέθηκε στο Telekom Center Athens εξαιρετικό θέαμα. Παράλληλα ο τελικός αυτός, μετά το τέλος του, αποτέλεσε σήμα κατατεθέν για την ιστορία του σύγχρονου τένις μιας και ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπασε το φράγμα των 100 τίτλων στην καριέρα του.
Υπενθυμίζεται πως ο 101ος τίτλος για τον Νόλε ήρθε, πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Ιταλό φιναλίστ.
Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η αναμέτρηση του Λορέντζο Μουζέτι με τον Άλεξ Ντε Μινόρ για τα ATP Finals στο Τορίνο. Εκεί, ο Ιταλός επικράτησε με 7-5, 3-6, 7-5 του Αυστραλού.
Οι πέντε αγώνες που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε στην ATP
