Ο Ραφαήλ Παγώνης βρέθηκε ξανά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά αυτή τη φορά εντός court στο οποίο έδωσαν φιλικό ματς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στα social media.

Τι διήμερο ζει ο Ραφαήλ Παγώνης! Ο νεαρός τενίστας ζει αξέχαστες στιγμές, γεγονός που το κάνει ξεκάθαρο μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media.

Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον οποίο φωτογραφήθηκαν στο γυμναστήριο του club της αθηναϊκής ριβιέρας, την Κυριακή (14/12) οι δυο τους προπονήθηκαν μαζί παίζοντας ένα φιλικό ματς.

Όπως γνωστοποίησε ο 14χρονος τενίστας, ο Σέρβος τον κάλεσε να παίξουν μαζί. Μία «εξωπραγματική εμπειρία» όπως έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία του με τον 38χρονο «θρύλο» του τένις.

Μάλιστα, ο Παγώνης αποκάλυψε πως ο Νόλε του έκανε ένα μικρό... μάθημα. Του έδωσε σχετικές συμβουλές - μυστικά για το τένις, αλλά και την εξαιρετική επιστροφή που αποτελεί σήμα κατατεθέν του παιχνιδιού του.

Η δημοσίευση του Ραφαήλ Παγώνη

«Είδα ένα όνειρο πως με κάλεσε να παίξουμε τένις ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν τόσο ευγενικός και γενναιόδωρος, αποκαλύπτοντάς μου τα μυστικά της επιστροφής του. Σας παρακαλώ, μη με ξυπνήσετε από αυτό το όνειρο.

Σε ευχαριστώ Νόβακ Τζόκοβιτς γι' αυτή την εξωπραγματική εμπειρία. Τα λέμε σύντομα».