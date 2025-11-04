Λίγο πριν την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship, o Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε στο Gazzetta για τη ζωή του στην Ελλάδα, καθώς και για τις εύκολες - δύσκολες στιγμές που έχει περάσει στην καριέρα του...

O Νόβακ Τζόκοβιτς παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta, όπου μίλησε για το πώς περνάει στην Ελλάδα όσο καιρό έχει εγκατασταθεί με την οικογένειά του στη χώρα μας.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις αγαπημένες του ασχολίες, καθώς και στη μεγάλη καριέρα του η οποία όπως τόνισε πολλές φορές είχε αρκετά εμπόδια και δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλλα.

Για άλλη μία φορά εξέφρασε την αγάπη του για το μπάσκετ, λέγοντας πως έχει ξεκινήσει να παρακολουθεί αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague και εννοείται δεν έκρυψε τη λατρεία του για το ελληνικό φαγητό το οποίο χαρακτήρισε ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο.

Ξεχώρισε τον πολύ ωραίο καιρό στη χώρα μας, τον οποίο ο ίδιος θέλει να απολαμβάνει κάνοντας διάφορες δραστηριότητες με την οικογένειά του.

Όσον αφορά το κομμάτι της καριέρας του, ο «θρύλος» του τένις υπογράμμισε πως ακόμη δηλώνει «πεινασμένος» για τίτλους, συμφωνώντας με τον χαρακτηρισμό που δώσαμε στη εν λόγω ερώτηση. Ξεκαθάρισε πως θέλει να βρίσκεται σε τουρνουά, αλλά στόχος του είναι να παίζει λιγότερο και να ισορροπεί την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή του.

Τέλος, τον ρωτήσαμε για την πιο δύσκολη ψυχολογική πρόκληση που είχε και το πώς την ξεπέρασε. Δεν απάντησε συγκεκριμένα, αλλά έδωσε έμφαση στο γεγονός πως στο τένις υπάρχουν πολλές δύσκολες στιγμές γιατί το άθλημα είναι ατομικό και πολλά πράγματα εξαρτώνται από τον ίδιο τον τενίστα. Η απόδοση, η προετοιμασία, η προπόνηση, ακόμη και κοινωνική ζωή.

Αυτά και πολλά ακόμη στη συνέντευξη του στο Gazzetta...