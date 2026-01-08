Με τον Τζαμάλ Μάρεϊ μπροστάρη, οι Νάγκετς επικράτησαν των Σέλτικς 114-110 στη Βοστώνη, σπάζοντας το σερί των πέντε νικών τους.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι απών, αλλά ο Τζαμάλ Μάρεϊ έπαιξε και για εκείνον στη Βοστώνη, με τους Νάγκετς (25-12) να επικρατούν των Σέλτικς (23-13) με 114-110.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν καθοριστικός με 22 πόντους και 17 ασίστ, ενώ ο Πέιτον Γουότσον πέτυχε άλλους 30 για να οδηγήσουν αμφότεροι τους Νάγκετς σε μία νίκη, που ήρθε με μια μικρή ανατροπή.

Το 90-87, περίπου οκτώ λεπτά πριν το φινάλε, μετατράπηκε σε 90-101 και από εκείνο το σημείο δεν υπήρχε επιστροφή. Όσον αφορά τους ηττημένους Σέλτικς, οι οποίοι είδαν το σερί των πέντε νικών τους να χάνεται, κορυφαίος ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν.

Ο οποίος ολοκλήρωσε με 33 πόντους και 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 7 λάθη, ένα κλέψιμο, ενώ ο Νιμίας Κέτα πέτυχε μεν 6 πόντους, αλλά μάζεψε 20 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-31, 58-58, 82-79, 110-114