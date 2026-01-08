Παρά το triple double του Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς δεν είχαν τύχη απέναντι στους Σπερς και γνώρισαν την ήττα με 107-91 στο Σαν Αντόνιο.

Επίδειξη δύναμης έκαναν οι Σπερς (26-11) απέναντι στους Λέικερς (23-12). Μπορεί ο Λούκα Ντόντσιτς να έκανε... μαγικά στο παρκέ, ωστόσο μόνος του δεν ήταν αρκετός για τους «λιμνανθρώπους», που είχαν απέναντί τους μια εκπληκτική two way ομάδα, που τους υπέταξε με 107-91.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήρθε από τον πάγκο, αλλά σκόραρε 16 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα και 14 ριμπάουντ για να δώσει άλλα 4 μπλοκ. Είχε όμως και πολύ καλούς συμπαραστάτες, μιας και ο Κέλντον Τζόνσον, επίσης ερχόμενος από τον πάγκο σκόραρε 27, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Στεφόν Καστλ (15π.), Ντι'Αρον Φοξ (14π.).

Όσον αφορά τους Λέικερς τώρα, μία φράση είναι αρκετή. Ο Ντόντσιτς είχε 38 από τους 91 πόντους και αν προσθέσουμε σε αυτούς και όσους δημιούργησαν οι 10 ασίστ του, αντιλαμβάνεται ο καθένας πως ήταν μια ομάδα μόνος του.

Ο Σλοβένος ολοκλήρωσε το triple double με 11/17 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 10/16 βολές, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, 7 λάθη, 2 κλεψίματα, αλλά μοναδικός συμπαραστάτης του ήταν ο Τζέικ ΛαΡέβια με 16. Όστιν Ριβς και ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν ήταν διαθέσιμοι και οι Λέικερς αποδέχθηκαν τη μοίρα τους στο Σαν Αντόνιο.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-23, 48-43, 79-68, 107-91