Ελβετός 21χρονος τενίστας... έσπασε τη σιωπή του, κάνοντας coming out μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram...

Σε προσωπική δημόσια εξομολόγηση προχώρησε ο Μίκα Μπρούνολτ! Ο 21χρονος τενίστας αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος, κάνοντας ξεκάθαρο πως αυτό ήταν κάτι που σκεφτόταν αρκετό καιρό να κάνει.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός Ελβετός στη δημοσίευσή του τόνισε πως η ενέργειά του αποτελεί «άνοιγμα ψυχής», δηλώνοντας πως η επιτυχία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το να είσαι αληθινός με τον εαυτό σου.

Η ανάρτηση του Μίκα Μπρούνολτ

«Σήμερα θέλω να μοιραστώ κάτι προσωπικό μαζί σας.

Ως επαγγελματίας τενίστας έχω περάσει αμέτρητες ώρες δουλεύοντας στο παιχνίδι μου, στο σώμα μου και στη νοοτροπία μου. Και μέσα από όλα αυτά, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έμαθα είναι πως η επιτυχία στο κορτ δεν έχει να κάνει μόνο με τη σωματική ικανότητα. Έχει να κάνει με το να ανακαλύπτεις την προσωπικότητά σου και να μένεις αληθινός απέναντι στον εαυτό σου.

Σκέφτηκα πολύ πώς να το εκφράσω αυτό. Και παρόλο που δεν ήταν πάντα εύκολο, το να το κρύβω και να προσποιούμαι ότι είμαι κάποιος άλλος ποτέ δεν ήταν επιλογή.

Γι’ αυτό νιώθω πως ήρθε η στιγμή να ανοιχτώ και να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι ομοφυλόφιλος.

Το να είσαι γκέι δεν σημαίνει μόνο ότι ερωτεύεσαι το ίδιο φύλο. Σημαίνει επίσης ότι κουβαλάς πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζεται ποτέ να αντιμετωπίσουν. Τον φόβο ότι ίσως δεν σε αποδεχτούν. Την πίεση να μένεις σιωπηλός. Το αίσθημα ότι είσαι διαφορετικός. Αλλά μεγάλωσα. Και είμαι περήφανος για το ποιος είμαι σήμερα.

Το μοιράζομαι αυτό μαζί σας ως ένα βήμα για μένα, αλλά και γιατί πιστεύω ότι στον αθλητισμό δεν μιλάμε αρκετά γι’ αυτά. Σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα υπήρχε καν η ανάγκη να «κάνουμε coming out».

Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι με στήριξαν. Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι σήμερα».