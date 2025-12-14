Στην Αθήνα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενόψει της έναρξης των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, με τον Σέρβο να έχει προχωρήσει σε αλλαγές...

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς άρχισε τον κύκλο της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική σεζόν στο τένις. Ο Σέρβος τενίστας επέλεξε την Αθήνα ως βάση για τις πρώτες προπονήσεις του, με τις εικόνες από στιγμές της προετοιμασίας του να κάνουν το γύρω του κόσμου.

Τα στιγμιότυπα αυτά, όμως, αποκάλυψαν κάτι αρκετά σημαντικό για τον 38χρονο τενίστα. Δίπλα στον προπονητή και αναλυτή Μπόρις Μποσνιάκοβιτς και τον φυσιοθεραπευτή Ντάλιμπορ Σιρόλα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ο γιατρός Μαρκ Κόβατς. Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ειδικούς στον τομέα της αθλητικής απόδοσης και της επιστημονικής προσέγγισης της προπόνησης στο τένις.

Ο λόγος πίσω από την πρόσληψη Κόβατς

Προφανώς η επιλογή του δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, αλλά μια συνειδητή κίνηση του Τζόκοβιτς με ξεκάθαρο στόχο την πρόληψη τραυματισμών και τη βελτιστοποίηση της φυσικής του κατάστασης. Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με όσα βίωσε τη σεζόν που ολοκληρώνεται.

Ο Τζόκοβιτς αντιμετώπισε τραυματισμούς σε κρίσιμες στιγμές των μεγαλύτερων διοργανώσεων. Στο Australian Open τραυματίστηκε στα προημιτελικά απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον ημιτελικό με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ενώ στο Wimbledon ένας τραυματισμός στο match point του προημιτελικού με τον Κομπολί επηρέασε καθοριστικά την παρουσία του στον ημιτελικό απέναντι στον Γιανίκ Σίνερ.

Ο δρ. Κόβατς διαθέτει μακρά εμπειρία συνεργασίας με κορυφαίους τενίστες και τενίστριες, όπως οι Τζον Ίσνερ, Σλόαν Στίβενς και Μάντισον Κις, ενώ έχει διατελέσει και μέλος της εθνικής ομάδας γυναικών των ΗΠΑ. Με εξειδίκευση στη φυσιολογία της άσκησης, τη βιομηχανική και την πρόληψη τραυματισμών, αποτελεί έναν κρίσιμο σύμμαχο στην προσπάθεια του Τζόκοβιτς να παραμείνει στην κορυφή.