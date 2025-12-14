ΕΡΤ: «Συγγνώμη για την διακοπή της μετάδοσης του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ»
Σε απίστευτη κίνηση προχώρησε χθες η ΕΡΤ, καθώς την στιγμή που το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ήταν στο τάι μπρέικ, διακόπηκε η μετάδοση προκειμένου να συνδεθεί η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Για την ακρίβεια για να δείξει το ζέσταμα καθώς ακόμα δεν είχε αρχίσει το ματς.
Ο «δικέφαλος του βορρά» εξέδωσε και ανακοίνωση με την οποία επιτέθηκε στο κρατικό κανάλι, που με την σειρά του σήμερα Κυριακή ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΡΤ έχει ως εξής: «Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.
Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα, η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος δεσμεύεται ότι, για ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν σημαντικά αθλητικά γεγονότα, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.