ΕΡΤ: «Συγγνώμη για την διακοπή της μετάδοσης του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ»

Με ανακοίνωσή της η ΕΡΤ ζητάει συγγνώμη από τους τηλεθεατές για την διακοπή της μετάδοσης του αγώνα βόλεϊ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Σε απίστευτη κίνηση προχώρησε χθες η ΕΡΤ, καθώς την στιγμή που το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ ήταν στο τάι μπρέικ, διακόπηκε η μετάδοση προκειμένου να συνδεθεί η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Για την ακρίβεια για να δείξει το ζέσταμα καθώς ακόμα δεν είχε αρχίσει το ματς.

Ο «δικέφαλος του βορρά» εξέδωσε και ανακοίνωση με την οποία επιτέθηκε στο κρατικό κανάλι, που με την σειρά του σήμερα Κυριακή ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΡΤ έχει ως εξής: «Σχετικά με τη χθεσινή τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της Volley League: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ ζητεί συγγνώμη για τη διακοπή της μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τη συνέχισή της στο ERTFLIX.

Προκειμένου να αποφεύγονται τέτοια ζητήματα, η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος δεσμεύεται ότι, για ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν σημαντικά αθλητικά γεγονότα, θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα παράλληλης μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».