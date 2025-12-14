Σε αναβολή οδηγήθηκε ο αγώνας Λεβάντε - Βιγιαρεάλ που ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα της Κυριακής (14/12) λόγω της έντονης κακοκαιρίας που θα πλήξει την περιοχή.

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη Βαλένθια λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή μέσα στις επόμενες ώρες.

Υπό την απειλή της έντονης βροχόπτωσης, η La Liga αποφάσισε την αναβολή του αγώνα ανάμεσα σε Λεβάντε - Βιγιαρεάλ που ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα της Κυριακής (14/12) με ώρα έναρξης στις 19:30.

Η απόφαση της La Liga προέκυψε μετά από σχετική εισήγηση του Δήμου της Βαλένθια, αλλά και των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες πίεσαν για την αναβολή του αγώνα. Σύμφωνα άλλωστε με την μετεωρολογική υπηρεσία, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για όγκο βροχής που θα ξεπεράσει τα 180 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο σε διάστημα δώδεκα ωρών και ενδέχεται να υπερβούν τα 250 λ./μ² σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τη «Marca» οι πιο πιθανές ημερομηνίες μετάθεσης του αγώνα είναι είτε στις 7 είτε στις 8 Ιανουαρίου, την εβδομάδα δηλαδή όπου θα διεξαχθεί το Super Cup Ισπανίας στη Σαουδική Αραβία.