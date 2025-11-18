Η Μπαντόσα «κάρφωσε» τον Τσιτσιπά: Το γεμάτο νόημα τραγούδι που της θυμίζει τον Έλληνα τενίστα (vid)

Η Πάουλα Μπαντόσα άφησε τις αιχμές της για τον πρώην σύντροφό της, Στέφανο Τσιτσιπά, αφιερώνοντάς του το «La Perla» της Rosalia.

Η Πάουλα Μπαντόσα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «La Revuelta», όπου δε δίστασε να απαντήσει και σε προσωπικές ερωτήσεις επιστρατεύοντας το χιούμορ και την ειλικρίνειά της.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι είναι ελεύθερη κι άφησε αιχμές για τη σχέση της με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μάλιστα, αφιέρωσε το «La Perla» της Rosalia στον πρώην σύντροφό της, αφήνοντας μια... μπηχτή για τον Έλληνα πρωταθλητή με έναν στίχο που αναφέρεται σε κάποιον χειριστικό ή απατεώνα.

QUÉ ha sido ESTO 😅😅😅



- Badosa dice que le encanta la Perla de Rosalía

- Broncano: "Miles de chicas dicen lo mismo"

- Badosa: "Estamos en ese momento de la vida"



Alguien del público: "¡¡TSITSIPAS!!"



La reacción de Paula y el "tranquilidad" de Broncano no tienen precio 🤣 pic.twitter.com/bAOthZBsYa November 17, 2025

Οι στίχοι λένε χαρακτηριστικά:

«Γεια σου, κλέφτη της ειρήνης

Ναρκοπέδιο για την ευαισθησία μου

Playboy, ένας πρωταθλητής

Ξοδεύει τα χρήματα που έχει και αυτά που δεν έχει

Είναι τόσο γοητευτικός, ένα αστέρι της ανοσίας

Μια οφθαλμαπάτη, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα

Έχεις το βάθρο της μεγάλης απογοήτευσης

Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης, η μεγαλύτερη καταστροφή στον κόσμο

Είναι ένα μαργαριτάρι, κανείς δεν τον εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι, κάποιος με τον οποίο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός

Είναι το κέντρο του κόσμου

Και μετά από αυτό, τι άλλο θα μπορούσε να έχει σημασία;

Επιτέλους πας στη θεραπεία, στον ψυχολόγο και ακόμη και στον ψυχίατρο

Αλλά τι νόημα έχει αν πάντα λες περισσότερα ψέματα;

Θα σου χτίσουν ένα μνημείο για την ανεντιμότητα

Δεν σε λυπάμαι, όποιος μένει μαζί σου εξαντλείται

Μια κινούμενη κόκκινη σημαία, μια τεράστια καταστροφή

Θα πει ότι δεν ήταν αυτός, ήταν ο σωσίας του

Ποτέ μην του δανείσεις τίποτα, δεν θα στο επιστρέψει ποτέ

Η αφοσίωση και η πίστη

είναι γλώσσες που δεν θα καταλάβει ποτέ

Αν του ζητήσεις βοήθεια, θα εξαφανιστεί»