Hellenic Championship: Ελεύθερη είσοδος στα παιδιά από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη
Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, που διεξάγεται στο Telekom Center Athens, προσφέρει δωρεάν είσοδο για όλα τα παιδιά έως 7 ετών τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα στις οικογένειες να ζήσουν από κοντά μια ξεχωριστή εμπειρία τένις.
Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία ώστε οι μικροί φίλοι του αθλήματος να παρακολουθήσουν αστέρες παγκόσμιας κλάσης, όπως τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Σταν Βαβρίνκα και τον Λορέντζο Μουζέτι σε ένα τουρνουά που φέρνει στην Ελλάδα το υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού τένις.
Οι οικογένειες μπορούν να επισκεφθούν το Telekom Center Athens και να απολαύσουν από κοντά τη δράση, την ένταση και τη μαγεία του αθλήματος μέσα σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Το τουρνουά αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά τα είδωλά τους, να εμπνευστούν και ίσως να ονειρευτούν τη δική τους πορεία στα γήπεδα του μέλλοντος.
Δείτε ΕπίσηςΣακελλαρίδης - Μπόρχες 0-2: Προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του Hellenic Championship
Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος αυτής της ιστορικής εβδομάδας για το ελληνικό τένις και να συμβάλετε στη δημιουργία της επόμενης γενιάς Ελλήνων πρωταθλητών.
Εισιτήρια για τη διοργάνωση μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω του Ticketmaster στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://events.ticketmaster.
Δείτε τη συνέντευξη του Τζόρτζι Τζόκοβιτς στο Gazzetta
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.