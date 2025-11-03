Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά έως 7 ετών να απολαύσουν εντελώς δωρεάν τη μαγεία του τένις στο Telekom Center Athens, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη.

Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, που διεξάγεται στο Telekom Center Athens, προσφέρει δωρεάν είσοδο για όλα τα παιδιά έως 7 ετών τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα στις οικογένειες να ζήσουν από κοντά μια ξεχωριστή εμπειρία τένις.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία ώστε οι μικροί φίλοι του αθλήματος να παρακολουθήσουν αστέρες παγκόσμιας κλάσης, όπως τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Σταν Βαβρίνκα και τον Λορέντζο Μουζέτι σε ένα τουρνουά που φέρνει στην Ελλάδα το υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματικού τένις.

Οι οικογένειες μπορούν να επισκεφθούν το Telekom Center Athens και να απολαύσουν από κοντά τη δράση, την ένταση και τη μαγεία του αθλήματος μέσα σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Το τουρνουά αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά τα είδωλά τους, να εμπνευστούν και ίσως να ονειρευτούν τη δική τους πορεία στα γήπεδα του μέλλοντος.

Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος αυτής της ιστορικής εβδομάδας για το ελληνικό τένις και να συμβάλετε στη δημιουργία της επόμενης γενιάς Ελλήνων πρωταθλητών.

