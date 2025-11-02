Οι διοργανωτές του Hellenic Championship ανήρτησαν ένα βίντεο στα social media του τουρνουά με τη μεταμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ σε γήπεδο τένις.

Στο Telekom Center Athens διεξάγεται το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship με την έδρα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ να έχει υποστεί μεγάλη μεταμόρφωση, ώστε να γίνει γήπεδο τένις.

Οι διοργανωτές ανήρτησαν ένα βίντεο στα social media του τουρνουά, όπου σε timelapse φαίνεται η μεταμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ σε γήπεδο τένις.

Μία εξαιρετική δουλειά, η οποία έχει λάβει τα θετικά σχόλια όλων των τενιστών και έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καθώς ο Παναθηναϊκός που έδωσε το γήπεδο στη διοργάνωση είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη Euroleague, την περασμένη Τρίτη (28/10).

Tο βίντεο με τη μεταμόρφωση του Telekom Center Athens σε γήπεδο τένις

