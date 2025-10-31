Hellenic Championship: Με ελληνικό... άρωμα η πρεμιέρα της διοργάνωσης
Λίγο πριν την διεξαγωγή της κλήρωσης του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, οι διοργανωτές έκαναν γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του τουρνουά.
Το Σάββατο (1/11), όπου η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο το κοινό, θα πραγματοποιηθούν οι πρώτοι αγώνες των προκριματικών του Hellenic Championship. Σε αυτούς θα λάβει μέρος ο Παύλος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει πάρει wildcard από τη διοργάνωση ώστε να διεκδικήσει μία θέση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά.
Πιο συγκεκριμένα, Παύλος Τσιτσιπάς αναμένεται να παίξει στο δεύτερο ματς (περίπου στις 12:00) του προγράμματος στο κεντρικό court του Telekom Center Athens απέναντι στον Σιντάρο Μουτζιούκι από την Ιαπωνία.
Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Hellenic Championship
Athens ATP 250 Order of play - Saturday, November 01, 2025 pic.twitter.com/f8y2F5qFGH— Tennis Schedules (@SchedulesTennis) October 31, 2025
