Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Hellenic Championship. Σε αυτό υπάρχει ελληνικό... άρωμα με τον Παύλο Τσιτσιπά να διεκδικεί ένα εισιτήριο στο κυρίως ταμπλό.

Λίγο πριν την διεξαγωγή της κλήρωσης του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, οι διοργανωτές έκαναν γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του τουρνουά.

Το Σάββατο (1/11), όπου η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο το κοινό, θα πραγματοποιηθούν οι πρώτοι αγώνες των προκριματικών του Hellenic Championship. Σε αυτούς θα λάβει μέρος ο Παύλος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει πάρει wildcard από τη διοργάνωση ώστε να διεκδικήσει μία θέση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά.

Πιο συγκεκριμένα, Παύλος Τσιτσιπάς αναμένεται να παίξει στο δεύτερο ματς (περίπου στις 12:00) του προγράμματος στο κεντρικό court του Telekom Center Athens απέναντι στον Σιντάρο Μουτζιούκι από την Ιαπωνία.

Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Hellenic Championship

Athens ATP 250 Order of play - Saturday, November 01, 2025 pic.twitter.com/f8y2F5qFGH — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) October 31, 2025

