Τσιτσιπάς: Αποσύρεται από το τουρνουά της Αθήνας
Απρόοπτο στο Hellenic Championship της Αθήνας, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς δε θα δώσει τελικά το «παρών» στη διοργάνωση, εξαιτίας του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στη μέση. Τη θέση του στο ταμπλό θα πάρει ο Σέρβος, Λάζλο Τζέρε.
Ο Έλληνας τενίστας αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη φετινή του σεζόν, προκειμένου να προστατεύσει την υγεία του και να αποφύγει περαιτέρω επιβάρυνση ενόψει της νέας χρονιάς.
Η απουσία του Τσιτσιπά αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το τουρνουά της Αθήνας, το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά διοργάνωση ATP και συγκέντρωνε μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό που περίμενε να δει εκείνον και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αγωνίζονται.
Δείτε ΕπίσηςΤζόρτζι Τζόκοβιτς στο Gazzetta: «Θέλουμε να παρουσιάσουμε την Αθήνα ως προορισμό για το παγκόσμιο τένις»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.