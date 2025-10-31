Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δε θα αγωνιστεί στο Hellenic Championship και θα ολοκληρώσει πρόωρα τη φετινή σεζόν.

Απρόοπτο στο Hellenic Championship της Αθήνας, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς δε θα δώσει τελικά το «παρών» στη διοργάνωση, εξαιτίας του προβλήματος που τον ταλαιπωρεί στη μέση. Τη θέση του στο ταμπλό θα πάρει ο Σέρβος, Λάζλο Τζέρε.

Ο Έλληνας τενίστας αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη φετινή του σεζόν, προκειμένου να προστατεύσει την υγεία του και να αποφύγει περαιτέρω επιβάρυνση ενόψει της νέας χρονιάς.

Η απουσία του Τσιτσιπά αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το τουρνουά της Αθήνας, το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά διοργάνωση ATP και συγκέντρωνε μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό που περίμενε να δει εκείνον και τον Νόβακ Τζόκοβιτς να αγωνίζονται.



