Τζόρτζι Τζόκοβιτς στο Gazzetta: «Θέλουμε να παρουσιάσουμε την Αθήνα ως προορισμό για το παγκόσμιο τένις»

Ο διοργανωτής του Hellenic Championship, Τζόρτζι Τζόκοβιτς, μίλησε στο Gazzetta λίγο πριν την έναρξη της νέας διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens. Το τουρνουά φέρνει στην Αθήνα μερικούς από τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου, όπως τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Στέφανο Τσιτσιπά, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά υψηλού επιπέδου τένις.

Ο μιλώντας Τζόκοβιτς τόνισε τη σημασία της Αθήνας στον παγκόσμιο χάρτη του αθλήματος και υπογράμμισε ότι η διοργάνωση στοχεύει όχι μόνο στην προβολή των κορυφαίων αθλητών, αλλά και στη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας για τους θεατές, με δραστηριότητες, καθώς το τουρνουά φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία γεγονότα ATP στην Ευρώπη.

Μπορείτε να μας παρουσιάσετε το Hellenic Championship; Τι ακριβώς είναι αυτό το νέο τουρνουά;

«Το Hellenic Championship είναι ένα τουρνουά ATP. Έχει επίσημη άδεια ATP, την οποία ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσεις τα τελευταία χρόνια. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι από την Αθήνα και την Ελλάδα προσπάθησαν να φέρουν ένα τουρνουά ATP χωρίς επιτυχία, αλλά αυτό οφείλεται στη δύσκολη διαδικασία απόκτησης μιας άδειας ATP. Τελικά, με τη μεταφορά που ήταν αναγκαία από το τουρνουά του Βελιγραδίου πέρσι, επιλέξαμε την Αθήνα ως τον επόμενο προορισμό για αυτό το τουρνουά, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην Αθήνα. Περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens σε αυτή την εκπληκτική εγκατάσταση, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει έως και 17.000 με 18.000 άτομα. Θα συμμετάσχουν μερικοί από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, όπως ο Νόβακ (Τζόκοβιτς), ο Κάρεν Κατσάνοφ που είναι παίκτης Τop 10, ο Γιάκουμπ Μέντσικ, ο μεγαλύτερος τενίστας της Ελλάδας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, και ο πρώην πρωταθλητής Grand Slam Σταν Βαβρίνκα, καθώς και μερικοί από τους σπουδαίους τενίστες και τους «γίγαντες» του τένις. Νομίζω ότι το κοινό στην Αθήνα θα ζήσει μια πολύ καλή και ξεχωριστή εμπειρία τένις, και καθώς είναι το πρώτο τουρνουά, το πρώτο είναι πάντα το πιο όμορφο. Οπότε περιμένουμε ένα πολύ ωραίο γεγονός και ελπίζουμε όλοι να έρθουν εδώ και να απολαύσουν το σπουδαίο τένις».

Θα δούμε κορυφαίους παίκτες όπως ο Νόβακ, ο Στέφανος, ο Σταν και ο Κάρεν, όπως είπατε. Πόσο σημαντικό είναι για το brand να κάνει ντεμπούτο εκτός Βελιγραδίου με αυτά τα ονόματα;

«Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, καθώς ως τουρνουά με άδεια 250, δεν είναι υποχρεωτικό για τους παίκτες να συμμετάσχουν. Οπότε το να φέρουμε αυτούς τους παίκτες ήταν δύσκολο, καθώς η εβδομάδα που διεξάγεται το τουρνουά είναι η τελευταία εβδομάδα της σεζόν. Οι περισσότεροι παίκτες θα ήθελαν ήδη να πάνε στις διακοπές τους και να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους πριν ξεκινήσουν την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Οπότε ήταν δύσκολο να φέρουμε αυτούς τους παίκτες, αλλά είμαστε χαρούμενοι που οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκλησή μας και είναι πολύ σημαντικό για το brand μας να έχουμε μεγάλα ονόματα. Θέλουμε να χτίσουμε αυτό το brand, να βάλουμε την Αθήνα στον παγκόσμιο χάρτη του τένις, και το γεγονός ότι το τουρνουά θα μεταδοθεί σε περισσότερες από 130 χώρες παγκοσμίως είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Είναι καθοριστικής σημασίας να έχουμε τους καλύτερους παίκτες και γεμάτες εξέδρες γιατί θέλουμε να εκπροσωπήσουμε σωστά την Αθήνα».