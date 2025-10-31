Γνωστή έγινε η ώρα και η μέρα της κλήρωσης του Hellenic Championship, τόσο για τα προκριματικά όσο και για το κυρίως ταμπλό, μετά από ανακοίνωση των διοργανωτών.

Με το ματς επίδειξης ανάμεσα σε Στέφανο Τσιτσιπά και Νόβακ Τζόκοβιτς να μην λαμβάνει χώρα στο Ζάππειο, ελέω τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων ασφαλείας, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) θα γίνει η κλήρωση του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship.

Όπως έγινε γνωστό, στις 19:00 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη να γίνει η κλήρωση των ζευγαριών τόσο στα προκριματικά, όσο και στο κυρίως ταμπλό. Έτσι, θα γνωστοποιηθούν τα... μονοπάτια των τενιστών, καθώς και πιθανά δυνατά ματσαρίσματα στις επόμενες φάσεις του θεσμού.

Το μόνο σίγουρο, όπως ανέφερε ο Τζόρτζι Τζόκοβιτς στη συνέντευξή του στο Gazzetta είναι πως ο αδερφός του Νόβακ θα παίξει το απόγευμα της Τρίτης, ενώ την Κυριακή (2/11) ο Σταν Βαβρίνκα θα κάνει την πρεμιέρα του στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

