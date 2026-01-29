Παναθηναϊκός - Ρόμα: Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Europa League
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (29/01) τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3 και τη συχνότητα του ΑΝΤ1.
Οι «πράσινοι» έχουν ήδη «κλειδώσει» την παρουσία τους στην πρώτη 24άδα και, κατ’ επέκταση, τη συμμετοχή τους στη νοκ-άουτ φάση των Play Off της διοργάνωσης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αποψινής αναμέτρησης και των υπόλοιπων αγώνων, θα καθοριστεί και ο επόμενος αντίπαλος του «τριφυλλιού».
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Φερεντσβάρος (22:00, Cosmote Sport 5)
- Στουτγκάρδη - Γιουνγκ Μπόις (22:00, Cosmote Sport 7)
- Λυών - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 4)
- Παναθηναϊκός - Ρόμα (22:00, Cosmote Sport 3, ANT1)
