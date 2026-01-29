Ολυμπιακός: Η Ολλανδή που έμαθε σε μία μέρα συνθήματα των πρωταθλητών Ελλάδας (vid)
Ο Ολυμπιακός ήρθε στο Άμστερνταμ, νίκησε τον Αγιαξ και εξασφάλισε την παρουσία του στις 24 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Οι ερυθρόλευκοι γυρίζουν στην Ελλάδα μ' ένα τεράστιο αποτέλεσμα, αφήνοντας πίσω τους αναμνήσεις που δεν σβήνουν αλλά και μια... νέα οπαδό τους.
Η κοπέλα που θα δείτε στο παρακάτω video εργάζεται σε μπαρ στη Damm Square και σερβίροντας όλο το βράδυ φίλους του Ολυμπιακού δεν ήταν δύσκολο να μάθει συνθήματα των νταμπλούχων Ελλάδας.
Όπως θα δείτε, μάλιστα, οι φίλοι των ερυθρόλευκων της κόλλησαν και αυτοκόλλητα της ομάδας τους.
Η Ολλανδή... οπαδός του Ολυμπιακού στην κάμερα του Gazzetta:
🔴💥 Η μεγάλη νίκη-πρόκριση των ερυθρόλευκων γέννησε μια νέα φίλαθλο…. με φρέσκα ολυμπιακά συναισθήματα!!!#OlympiakosFC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 29, 2026
Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ pic.twitter.com/PA06GiVvrn
