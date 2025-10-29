Ο Γιάνικ Σίνερ πέρασε με άνεση το εμπόδιο του Ζιζού Μπεργκς με 2-0 σετ στο Παρίσι, αποκτώντας μεγαλύτερο κίνητρο μετά τον αποκλεισμό του Κάρλος Αλκαράθ, στο κυνήγι για το Νο.1.

Ο Γιάνικ Σίνερ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα προκειμένου να επικρατήσει επί του Βέλγου, Ζιζού Μπεργκς με 6-4, 6-2 στην πρεμιέρα του στο Masters του Παρισιού.

Ο 24χρονος Ιταλός ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία του στο τελευταίο Masters για το 2025, παίρνοντας την πρόκριση στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τον Φρανσίσκο Σερούντολο, που με τη σειρά του απέκλεισε τον Μίομιρ Κετσμάνοβιτς με 7-5, 1-6, 7-6(4).

Μάλιστα η ήττα του Κάρλος Αλκαράθ από τον Κάμερον Νόρι με 4-6, 6-3, 6-4 δίνει μεγαλύτερο κίνητρο στον Σίνερ να μειώσει την απόσταση από τον Ισπανό, στη μονομαχία τους για το Νο.1 στο τέλος της χρονιάς.

Αν ο Σίνερ κατακτήσει το 1000άρι τουρνουά στο Παρίσι, θα ξεπεράσει οριακά τον Αλκαράθ (11.500β. έναντιο 11.250) και θα επιστρέψει στο Νο.1 μόλις για μια εβδομάδα.

Jannik Sinner and Zizou Bergs played an INCREDIBLE point in Paris.



Crazy lob from Jannik.



Insane from Zizou to even get it back in the court.



When the point is so wild you’re both just laughing when it’s over 😂



(h/t @sinnervideos)



pic.twitter.com/JJDMZRFvEA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 29, 2025

Oυσιαστικά ο Ιταλός θα βάλει μεγαλύτερη πίεση στον Αλκαράθ εν όψει των ATP Finals στο Τορίνο (18-23 Νοεμβρίου), με τον Ισπανό να είναι αναγκασμένος να πετύχει τουλάχιστον τρεις νίκες για να παραμείνει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με τον ερχομό του 2026.

Δύσκολη πρόκριση για Ζβέρεφ, εκτός ο Ρουντ

Aπό εκεί και πέρα ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ χρειάστηκε προσπάθεια δύο ωρών και 35 ωρών για να νικήσει τον Αργεντινό, Καμίλι Ούγκο Καραμπέλι με 6-7 (5), 6-1, 7-5 για τη δική του πρόκριση.

Ο Γερμανός υπερασπίζεται τον τίτλο του στο Παρίσι και στη φάση των «16» θα παίξει με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα.

Ο Κάσπερ Ρουντ ηττήθηκε από τον Ντάνιελ Αλτμάγιερ με 6-3, 7-5 και αποχαιρέτησε τις λιγοστές ελπίδες πρόκρισης στα ATP Finals.

Αντίθετα μέσα στο παιχνίδι παρέμεινε ο Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, με τη νίκη επί του Αλεξάντρ Μίλερ με 5-7, 7-6(5), 7-6(4) και την προοπτική να συνεχίσει στο Παρίσι, καθώς επόμενος αντίπαλός του είναι ο Αλτμάγιερ.

Ο Καναδός βρίσκεται στην 9η θέση της ειδικής βαθμολογίας, με τους Αλκαράθ, Σίνερ, Ζβέρεφ και Τζόκοβιτς να είναι οι τέσσερις από τους οκτώ που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Τορίνο, με τον Τζόκοβιτς να μην είναι βέβαιο αυτή τη στιγμή πως θα βρεθεί στην πόλη του ιταλικού βορρά.

