Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250: Η... καρδιά του τένις χτυπάει στην Αθήνα για ένα ιστορικό event
Η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό τένις, καθώς το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 γίνεται επίσημα μέλος του ATP Tour, επιστρέφοντας στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια. Η μεταφορά του από το Βελιγράδι σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής, με την ελληνική πρωτεύουσα να αποκτά επιτέλους μια θέση στον παγκόσμιο χάρτη του επαγγελματικού τένις.
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο Telekom Center Athens, ένα εντυπωσιακό γήπεδο χωρητικότητας 17.000 θεατών, που υπόσχεται μια εμπειρία αντάξια των μεγαλύτερων τουρνουά. Η απόκτηση της άδειας ATP υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς ελάχιστες νέες τοποθεσίες έχουν καταφέρει να ενταχθούν στο καλεντάρι τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά το επίτευγμα αυτό ακόμα πιο σημαντικό για την Ελλάδα.
Οι πρωταγωνιστές και το θέαμα
Το ταμπλό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 είναι από τα πιο δυνατά που έχουν υπάρξει ποτέ σε διοργάνωση ATP 250. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Κάρεν Κατσάνοφ και ο Σταν Βαβρίνκα θα δώσουν το «παρών» σε ένα τουρνουά που υπόσχεται κορυφαίο θέαμα από τις πρώτες ημέρες. Οι αγώνες θα είναι υψηλής έντασης, με την παρουσία δύο πρώην Grand Slam πρωταθλητών και πολλών παικτών του Top 20 να δίνουν στη διοργάνωση την αίγλη ενός τουρνουά ATP 500.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Τζόκοβιτς θα κάνει την πρεμιέρα του την Τρίτη (4/11) το απόγευμα, ενώ ο Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί τη Δευτέρα (3/11) ή την Τετάρτη (5/11), ανάλογα με τη θέση του στο ταμπλό. Ο Βαβρίνκα θα ανοίξει το κυρίως ταμπλό την Κυριακή (2/11), προσφέροντας ήδη από τις πρώτες μέρες στους φιλάθλους πλούσιο θέαμα.
Η εμπειρία του κοινού
Περισσότερα από 37.000 εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον του κόσμου. Με στόχο να προσελκύσει πάνω από 100.000 θεατές συνολικά, η διοργάνωση φιλοδοξεί να σπάσει το ρεκόρ προσέλευσης ATP 250 event, που σήμερα ανέρχεται σε 110.000.
Η πρώτη ημέρα, Σάββατο 1η Νοεμβρίου, θα είναι δωρεάν για το κοινό, με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί. Μια κίνηση των διοργανωτών ως «δώρο» στους κατοίκους της Αθήνας. Η δωρεάν είσοδος θα ισχύσει και στις 2 & 3 Νοεμβρίου για τα παιδιά 2-7 ετών, με έκδοση δωρεάν εισιτηρίου μέσω Ticketmaster, με στόχο να φέρει το νεότερο κοινό πιο κοντά στο άθλημα.
Παράλληλα, η εμπειρία δεν περιορίζεται στο γήπεδο... Fan zones, δραστηριότητες για παιδιά, μουσική, παιχνίδια και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι φιλοξενίας υπόσχονται ένα αθλητικό φεστιβάλ που θα κρατά το ενδιαφέρον των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Εισιτήρια για τις ημέρες του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.
Ένα νέο κεφάλαιο για το ελληνικό τένις
Το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 δεν είναι απλώς μια ακόμη στάση στο ATP Tour. Είναι ένα ισχυρό σύμβολο αναγέννησης για το ελληνικό τένις και μια ευκαιρία να αποδειχθεί ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες διοργάνωσης.
Με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστέρων του παγκοσμίου τένις, την οργανωτική αρτιότητα και την υποστήριξη του κοινού, το τουρνουά αυτό φιλοδοξεί να γίνει θεσμός και να επιστρέψει κάθε χρόνο, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους φίλους του αθλήματος.