Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250: Η... καρδιά του τένις χτυπάει στην Αθήνα για ένα ιστορικό event

Η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό τένις, καθώς το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 250 γίνεται επίσημα μέλος του ATP Tour, επιστρέφοντας στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια. Η μεταφορά του από το Βελιγράδι σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής, με την ελληνική πρωτεύουσα να αποκτά επιτέλους μια θέση στον παγκόσμιο χάρτη του επαγγελματικού τένις.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο Telekom Center Athens, ένα εντυπωσιακό γήπεδο χωρητικότητας 17.000 θεατών, που υπόσχεται μια εμπειρία αντάξια των μεγαλύτερων τουρνουά. Η απόκτηση της άδειας ATP υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς ελάχιστες νέες τοποθεσίες έχουν καταφέρει να ενταχθούν στο καλεντάρι τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά το επίτευγμα αυτό ακόμα πιο σημαντικό για την Ελλάδα.