Η εξομολόγηση του Εσνάιντερ για τον θάνατο του 17χρονου γιου του: «Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στη ζωή»

Ο Χουάν Εδουάρδο Εσνάιντερ μίλησε στο El Cafelito για τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να νιώσει ένας γονιός, την απώλεια του μόλις 17 ετών γιου του.

Ο Χουάν Εδουάρδο Εσνάιντερ μίλησε στο El Cafelito για τον γιο του, Φερνάντο, που έφυγε από τη ζωή τα Χριστούγεννα του 2012, σε ηλικία μόλις 17 ετών. Ο πρώην Αργεντινός επιθετικός, που πέρασε από ομάδες όπως η Ατλέτικο και η Εσπανιόλ, άνοιξε την καρδιά του, θυμούμενος το πιο επώδυνο γεγονός της ζωής του.

«Μόνο μια φορά η ζωή υπήρξε σκληρή μαζί μου. Αυτό είναι το δύσκολο, τα υπόλοιπα… είναι ασήμαντα. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ», ανέφερε αρχικά εμφανώς συγκινημένος.

Ο Εσνάιντερ τόνισε ότι μια τέτοια απώλεια δεν ξεπερνιέται ποτέ και τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας με τη γυναίκα του: «Ένα από τα καλά που κάναμε ήταν να μιλάμε για όλα και να μην κρατάμε τίποτα μέσα μας. Αν χρειάζεται να κλάψουμε… κλαίμε».

Ο πρώην ποδοσφαιριστής περιέγραψε πώς ζει καθημερινά με την απουσία του γιου του: «Ο γιος μου έφυγε στις 25 Δεκεμβρίου, φαντάσου. Όλες οι μέρες είναι δύσκολες, όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Εξαρτάται από το πώς ξυπνάω, τη διάθεση που έχω και τις υποχρεώσεις μου… αλλά όλες είναι πολύ δύσκολες».

Ακόμη θυμήθηκε τις μικρές ομάδες της Χετάφε όπου έπαιζε ο Φερνάντο: «Τα πήγαινε καλά, αλλά ήταν κακός στο ποδόσφαιρο, τεχνικά δεν τα κατάφερνε… αλλά έπαιζε. Ήταν κεντρικός αμυντικός, και παρόλα τα ελαττώματα, τον κράταγαν. Ήταν σπουδαίο παιδί, μια θαυμάσια προσωπικότητα. Τον νοσταλγώ πολύ».