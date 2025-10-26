O Σίνερ έγινε ξανά πρωταθλητής στη Βιέννη

Ο Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 2-1 σετ, κατακτώντας τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά της Βιέννης και τον 22ο της καριέρας του.

O Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τις κράμπες, στον τελικό του ATP 500 τουρνουά της Βιέννης κι επικρατώντας με 3-6, 6-3, 7-5 κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Ιταλός πανηγύρισε τον 4ο τίτλο του μέσα στο 2025, τον 22ο συνολικά της καριέρας του και δεύτερο στη Βιέννη μετά αυτόν το 2023.



Ο Σίνερ χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το πολύ καλό ξεκίνημα που είχε ο Ζβέρεφ, αλλά και τα σωματικά προβλήματα με τις κράμπες στο 1ο και στο 3ο σετ, για να φθάσει στη νίκη έπειτα από αγώνα δύο ωρών και 29 λεπτών.

Ο Ζβέρεφ πήρε το 1ο σετ με 6-3, ο Σίνερ προηγήθηκε με 3-0 κι απάντησε με το δικό του 6-3 στο 2ο σετ, με το 3ο σετ να κυλά χωρίς break στο 5-5, τον Σίνερ να πετυχαίνει break για το 6-5 και με love game να φθάνει στο 7-5 και στον τίτλο.

Jannik Sinner wins an EXHAUSTING rally against Zverev in Vienna.



Utterly ridiculous backhand down the line winner to finish the point.



Στο 3ο σετ ο Σίνερ αντιμετώπισε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό πόδι, όμως δεν τον επηρέασαν, για να πετύχει την 4η νίκη σε οκτώ παιχνίδια απέναντι στον Ζβέρεφ και μέσα στη χρονιά να μετρά ρεκόρ 48-6.